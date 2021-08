Sangue a Plymouth, la strage del 'Terminator' misogino

Una strage figlia della follia domestica, dell'emarginazione, di un raptus cieco, ma anche di un sottofondo d'odio verso le donne. È il filo conduttore della sparatoria che ieri sera ha insanguinato Plymouth, nel sudovest dell'Inghilterra, e inorridito l'intero Regno Unito, lasciando dietro di sé un bilancio di 6 morti e 2 feriti. Il killer, suicidatosi dopo aver ucciso due donne, due uomini e una bambina di soli 3 anni, ha ora un nome, un cognome e un profilo: si chiamava Jake Davison, neppure 23enne, ed era afflitto da turbe psichiche evidenti svelate in un delirante video di 11 minuti da lui stesso diffuso un paio di settimane fa (e frattanto cancellato da YouTube) in cui manifestava rabbia, malessere, misoginia e repressione sessuale non senza atteggiarsi a emulo di "Terminator", lo spietato umanoide letale interpretato da Arnold Schwarzenegger nell'omonino cult movie del 1984. I contorni della vicenda, assai meno comune sull'isola di quanto non accada negli Stati d'America delle armi facili, sono emersi oggi con maggiore chiarezza in una conferenza stampa tenuta dai vertici della Devon and Cornwall Police locale, mentre proseguono gli approfondimenti d'indagine. Il comandante Shaun Sawyer ha evocato "un evento davvero estremo e scioccante" per questo lembo di territorio inglese a un tiro di schioppo dall'appartata penisola di Cornovaglia; ribadendo che la pista "non è quella di una matrice di terrorismo né di legami con gruppi organizzati di estrema destra" o di altro orientamento ideologico. Piuttosto di "un incidente domestico" dilagato in violenza indiscriminata nelle strade di Keyham, quartiere residenziale storicamente operaio a ridosso dell'area portuale di Plymouth. Davison, mostrato nelle foto d'archivio col suo faccione ombroso da adolescente troppo cresciuto, incorniciato da un cespuglio di capelli e da una barba rossastra, era in possesso inopinatamente di un porto d'armi. Anche se, a quanto pare, non di un'autorizzazione all'uso del micidiale fucile a pompa con cui è entrato in azione nel tardo pomeriggio di ieri: dapprima facendo irruzione in un'abitazione per colpire a morte una donna di 51 anni che "aveva legami familiari con lui", come si è poi appreso; quindi continuando a sparare a casaccio all'interno e all'esterno del caseggiato, abbattendo un uomo di 43 anni con la figlioletta di 3, un secondo uomo adulto e ancora una donna 66enne, l'unica a non essere spirata sul posto bensì in ospedale. Un inferno di fuoco, cui hanno assistito nel terrore diversi testimoni oculari, completato dal ferimento di un altro uomo e un'altra donna, entrambi ora ricoverati in gravi condizioni. Fino a quando Jake non ha puntato l'arma contro di sé, prima di poter essere intercettato, e non l'ha fatta finita.