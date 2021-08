India: Rahul Gandhi contro Twitter, 'attacca democrazia'

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Il leader del partito del Congresso indiano, Rahul Gandhi, ha accusato Twitter di "attaccare la democrazia" del Paese dopo che il social statunitense ha bloccato gli account dei principali esponenti del partito, incluso il suo. Lo riporta la Bbc.

Gli account sono stati bloccati in seguito alla pubblicazione di una foto dei genitori di una bambina di nove anni, che sarebbe stata violentata e uccisa a Delhi da un sacerdote indù e dai suoi complici. Il partito del Congresso ha accusato Twitter di agire su ordine del partito al governo, ma il social ha risposto che la foto violava il suo regolamento sulla privacy.

Gandhi, che ha quasi 20 milioni di follower, ha detto oggi in un videomessaggio che chiudendo il suo account Twitter interferisce con il processo politico del Paese: "Questo, sapete, non significa semplicemente bloccare Rahul Gandhi. Ho 19-20 milioni di follower. State negando loro il diritto a un'opinione. È quello che state facendo", ha affermato.

La fotografia, che ritraeva Gandhi con i genitori della bambina dalit uccisa, era stata scattata il 4 agosto quando il politico aveva visitato la famiglia. Twitter ha cancellato il post di Gandhi dopo che l'ente indiano per i diritti dei bambini ha chiesto di rimuovere la fotografia dalla sua piattaforma, sostenendo che rivelava illegalmente l'identità della vittima di stupro.

Gandhi si è rifiutato di rimuovere l'immagine e Twitter ha bloccato il suo account il 6 agosto. Nei giorni successivi sono stati bloccati anche gli account ufficiali del partito del Congresso, di alcuni suoi dirigenti e di "circa 5.000 volontari" che avevano ritwittato il messaggio di Gandhi con la foto.

Il portavoce del partito del Congresso, Randeep Singh Surjewala, ha detto alla Bbc che secondo la legge "non si può pubblicare la foto della vittima o fornire dettagli sulla famiglia. Noi non abbiamo fatto né l'uno né l'altro". (ANSA).