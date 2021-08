Covid: Filippine, 13.177 casi e quasi 300 morti in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Le Filippine hanno registrato 13.177 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il secondo livello giornaliero più alto dall'inizio della pandemia. Allo stesso tempo, riporta il Guardian, i decessi, sono stati 299, un record negli ultimi quattro mesi.

Dall'inizio della pandemia, ha reso noto il ministero della Salute, il totale delle infezioni è salito a quota 1,71 milioni e il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 29.838. Oggi il governo di Manila ha esteso ad altri 10 Paesi il divieto di ingresso a causa dei timori per la variante Delta: la nuova misura, che rimarrà in vigore fino al 31 agosto, colpisce i viaggiatori provenienti tra l'altro da India, Emirati Arabi Uniti e Indonesia.

Intanto, alcuni ospedali si avvicinano pericolosamente al 100% delle loro capacità, mentre rimane in vigore un rigido blocco nella regione della capitale, che ospita 16 città e 13 milioni di persone. Solo circa l'11% della popolazione di 110 milioni di abitanti è completamente vaccinata. (ANSA).