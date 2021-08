Spagna: da oggi i rider sono considerati dipendenti

(ANSA) - MADRID, 12 AGO - In Spagna è in vigore a tutti gli effetti da oggi un nuovo requisito dello Statuto dei Lavoratori che stabilisce che i rider — facchini che si occupano di consegne a domicilio per conto di piattaforme digitali come Globo o Uber Eats — devono essere considerati dipendenti delle aziende per cui operano e non lavoratori autonomi. Si tratta di una modifica normativa — la prima di questo tipo nell'Unione Europea, ha sottolineato più volte il governo spagnolo — avvenuta grazie a un accordo tra il Ministero del Lavoro e le parti sociali a marzo scorso, in linea con sentenze di condanna emesse dalla giustizia per imprese che avevano fatto lavorare rider come autonomi. La modifica è poi stata approvata in Consiglio dei Ministri come decreto legge e in seguito convalidata dal Parlamento. È in vigore da oggi in quanto prevedeva un periodo transitorio di tre mesi per far sì che le aziende si adattassero ai nuovi requisiti.

La legge prevede anche che le aziende che usano algoritmi per regolare i rapporti di lavoro con i loro dipendenti (per esempio, per stabilire i turni o le mansioni) devono render noto ai rappresentanti degli impiegati il funzionamento degli stessi.

(ANSA).