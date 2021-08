Usa: è morto Barry, gufo-star di Central Park

Barry, l'amatissimo gufo di Central Park, è morto dopo lo schianto con un camioncino questa notte. Lo riporta la Bbc.

L'uccello - una femmina di allocco barrato, un rapace nordamericano della famiglia dei gufi - stava volando basso in cerca di un pasto quando si è scontrato con uno dei furgoncini della manutenzione. Migliaia di fan da tutto il mondo hanno postato sui social media ricordi e tributi a Barry che, soprattutto l'anno scorso con la pandemia di Covid, era diventata una star per i visitatori del parco newyorchese. "La nostra devastazione per la perdita della bellissima Barry non si può esprimere a parole", si legge sull'account Twitter dedicata al gufo nel quale si ricorda "l'incredibile gioia che ha portato alla città".