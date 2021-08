Thailandia: turista svizzera trovata morta a Phuket

Una turista svizzera è stata trovata morta a Phuket, in Thailandia, e un uomo del posto è stato accusato di omicidio e rapina.

Il corpo di Nicole Sauvain-Weisskopf, 57 anni, è stato trovato giovedì, coperto da un lenzuolo, vicino a una cascata.

Tortip Theerawut, 27 anni, è stato arrestato, ha detto il vice portavoce della polizia nazionale Kissana Phathanacharoen.

"La causa della morte deve ancora essere confermata poiché il rapporto dell'autopsia deve ancora essere diffuso dalle autorità", ha detto Kissana durante una conferenza stampa.

L'accusato, che ha partecipato via telefono alla conferenza stampa con il suo avvocato, ha confessato di aver sottratto circa 300 baht, l'equivalente di 9 dollari, dopo aver strangolato la donna, scusandosi per il suo gesto. Theerawut è stato arrestato dopo l'esame dei filmati delle telecamere a circuito chiuso situati nelle vicinanze del luogo del ritrovamento, in cui era stata vista una moto simile alla sua.

La turista svizzera era giunta a Phuket usufruendo del cosiddetto sistema 'sandbox' offerto dal governo thailandese a partire dal primo luglio per favorire gli arrivi e la ripresa dell'economia, che si poggia in gran parte sul settore turistico, in crisi dopo una anno e mezzo di pandemia. In base al programma, i turisti stranieri vaccinati o con tampone negativo possono entrare in Thailandia senza sottoporsi a quarantena, ma sono obbligati a soggiornare a Phuket, Samui o Krabi, prima di raggiungere altre località del Paese. Sono più di 16.000 i turisti arrivati a Phuket dal primo luglio.