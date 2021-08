Green Pass: decine di migliaia in piazza in Francia

Decine di migliaia di francesi stanno sfilando in diverse città del Paese contro l'estensione dell'utilizzo del Green Pass. Sono almeno 37mila nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, da Nizza a Marsiglia, circa 16mila a Parigi in quattro cortei (secondo un sindacato di polizia), 2.500 a Lione. A protestare diverse categorie professionali, gilet-gialli e no-vax, ma anche persone favorevoli al vaccino.

"Il vaccino deve rimanere uno strumento tra gli altri. Le persone devono essere lasciate libere di scegliere", oppure "no alla dittatura sanitaria", sono alcuni degli slogan.

Questo fine settimana è il quarto consecutivo di proteste.

L'ultima volta erano stati registrati oltre 200mila partecipanti. Oggi, la polizia prevede più o meno la stessa cifra.

In Francia il pass sanitario, approvato nei giorni scorsi dalla Corte Costituzionale, entrerà in vigore lunedì prossimo.

Per accedere a bar e ristoranti, teatri o fiere, o per fare viaggi di lunga percorrenza su treni, aerei e pullman sarà necessario presentare un certificato di avvenuta vaccinazione o di guarigione dal Covid, o un test negativo.