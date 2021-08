Salva di 10 razzi dal Libano sulle fattorie di Shebaa

Una salva di almeno 10 razzi è stata lanciata stamane dal Libano sud, dalla zona delle 'Fattorie Shaba' - contese tra Siria, Libano e Israele, nel settore orientale della Linea Blu di demarcazione tra Libano e Israele - in direzione di Israele, presso il monte Hermon. Lo ha riferito la radio militare. Secondo la emittente le batterie di difesa Iron Dome hanno intercettato la maggior parte dei razzi.

Alcuni di essi sono invece caduti in aree aperte. Non si ha finora notizia di vittime, ha precisato la emittente.

Gli Hezbollah libanesi filo-iraniani hanno rivendicato l'azione. Lo riferisce in un comunicato lo stesso movimento sciita libanese, secondo cui si tratta di razzi Katyuscia da 122 millimetri di calibro. Nella rivendicazione si afferma che si tratta di una "risposta ai raid aerei israeliani di giovedì notte", che a loro volta erano stati compiuti dopo che da maggio ai primi di agosto erano stati sparati dal Libano diversi razzi contro il territorio israeliano.

La situazione lungo la Linea Blu di demarcazione tra Libano e Israele è "molto pericolosa": lo affermano i vertici di Unifil, la missione Onu schierata nel sud del Libano e di cui fanno parte un migliaio di militari italiani. La missione è comandata dal generale italiano Stefano Del Col.

l generale italiano Stefano Del Col, comandante in capo della missione Onu (Unifil) schierata nel sud del Libano a ridosso della Linea Blu di demarcazione con Israele è in stretto contatto con i rappresentanti dell'esercito israeliano e con quelli dell'esercito libanese mentre infuria un nuovo round militare tra i due paesi. I vertici di Unifil ribadiscono alle parti l'invito a mantenere la massima calma e moderazione.

Un messaggio caloroso di congratulazioni agli Hezbollah in occasione dell'attacco sferrato oggi contro il territorio israeliano è stato pubblicato da Hamas a Gaza. "Salutiamo e sosteniamo in pieno - afferma Hamas - la reazione condotta dalla resistenza islamica in Libano, che è stata diretta contro obiettivi del nemico sionista. Si è trattato di una risposta ai crimini compiuti dal nemico in territorio libanese': un riferimento alla reazione militare israeliana - con la aviazione e con la artiglieria - dopo il lancio di razzi sulla Alta Galilea, due giorni fa.

Un palestinese è stato colpito a morte dal fuoco di militari israeliani durante incidenti avvenuti in Cisgiordania sul monte Sabih (Beita), nelle vicinanze dell'avamposto israeliano Eviatar. Lo ha riferito la agenzia di stampa palestinese Wafa che ha identificato la vittima in Imad Ali Dwaikat, 37 anni, padre di cinque figli. In quattro mesi di continue manifestazioni contro quell'avamposto sono rimasti uccisi sei dimostranti palestinesi, secondo la Wafa. L'esercito israeliano ha confermato gli incidenti odierni, spiegando che i militari hanno dovuto disperdere con la forza "centinaia di dimostranti violenti".