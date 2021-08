Polemica in Germania, il Tour ciclistico passa a Buchenwald

Il passaggio del tour ciclistico tedesco il 27 agosto accanto al campo di concentramento di Buchenwald, a pochi chilometri da Weimar, lascia senza parole il direttore del memoriale del campo Jens-Christian Wagner e il presidente del Consiglio centrale ebraico Josef Schuster. "L'evento si svolge lungo la 'strada del sangue' passando di fronte alle fosse comuni e al memoriale" ha detto Wagner, aggiungendo che è sufficiente un po' di buon senso per capire che non era il luogo adatto per una manifestazione sportiva.

La "strada del sangue" è un tratto di strada di 5 chilometri che mette in comunicazione la statale con il campo di concentramento. "Nella pianificazione del percorso, sia i responsabili della città di Weimar che gli organizzatori hanno mancato di sensibilità per la storia" ha detto Schuster, che con il Consiglio si sta muovendo per modificare l'organizzazione.

Per ora i colloqui con gli organizzazione del tour hanno portato a cancellare la tappa nel parcheggio del memoriale. Il fatto "che quest'anno la tappa passi accanto al memoriale" si riferisce alla scelta di "presentare i molti volti diversi della Repubblica federale, dal punto di vista naturalistico, culturale e storico", spiegano gli organizzatori dell'evento. Il tour, che si svolge dal 26 al 29 agosto dalle coste del Baltico della cittadina di Stralsund a Norimberga, in Baviera, prevede due tappe a Weimar e vi prenderanno parte 22 squadre internazionali.