In California arriva norma benessere animali,a rischio bacon

(ANSA) - NEW YORK, 31 LUG - Il bacon a rischio in California con l'entrata in vigore, all'inizio del prossimo anno, della norma sul benessere degli animali, approvata da un referendum nel 2018 e che prevede più spazio per i suini da riproduzione, le galline e i vitelli. Gli allevatori nazionali ritengono di poter soddisfare i nuovi standard ma, al momento, solo il 4% supera i requisiti imposti. E questo potrebbe tradursi nella perdita per i californiani di quasi la loro intera fornitura di maiali e di bacon, a meno che i tribunali o lo stato intervengano per consentire l'ingresso nello stato di animali che non rispettano le norme.

La California, riportano i media americani, consuma circa il 15% della produzione suina degli Stati Unita ma la sua produzione è limitata. Dei circa 115,6 milioni di chilogrammi di maiale usati ogni mese dai ristoranti e dai negozi di alimentari della California, solo 45 milioni arrivano da allevamenti all'interno dello stato. (ANSA).