Algeria ritira accreditamento a tv Al Arabiya

(ANSA) - TUNISI, 31 LUG - Le autorità algerine hanno ritirato l'accreditamento della tv panarabo-saudita Al-Arabiya, accusata di "disinformazione", indica un comunicato ufficiale del ministero delle Comunicazioni di Algeri.

"Il ministero delle Comunicazioni ha deciso di ritirare l'accreditamento concesso alla rappresentanza ad Algeri del canale televisivo arabo di notizie El Arabia", si legge nel comunicato. Tale rinuncia è motivata "dal mancato rispetto da parte di questo canale delle regole di deontologia professionale e dal suo ricorso alla disinformazione e alla manipolazione", precisa il ministero in questo comunicato citato dall'agenzia di stampa ufficiale Aps, senza ulteriori dettagli.

Al-Arabiya è il secondo canale televisivo straniero cui è stato tolto l'accreditamento dopo France 24. Il 13 giugno le autorità algerine avevano deciso di ritirare l'accreditamento a France 24 a causa della sua "manifesta e ripetuta ostilità", dopo aver avvertito la rete di notizie a marzo per la sua copertura sul'Hirak, il movimento di protesta popolare contro il regime. Parigi si era "rammaricata" di questa decisione fortemente criticata da due organizzazioni giornalistiche - la Federazione internazionale dei giornalisti (Ifj) e l'Ong per la libertà di stampa Reporters Without Borders (Rsf) - vedendola come un gravissimo attacco alla libertà di stampa. (ANSA)