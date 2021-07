Covid:Usa,verso scadenza moratoria sfratti,milioni a rischio

I democratici alla Camera sono al lavoro per cercare di raccogliere i voti necessari e prorogare fino a ottobre la moratoria sugli sfratti, che scade sabato. Gli sforzi finora portati avanti non hanno prodotto molti risultati e non è escluso che i democratici possano abbandonare l'iniziativa. Con la scadenza rischiano lo sfratto milioni di americani rimasti indietro nel pagamento dell'affitto a causa della pandemia.



Joe Bidenè in pressing sui governi locali affinché accelerino lo stanziamenti dei fondi per evitare che la fine della moratoria sugli sfratti diventi una crisi. "Ogni governo statale e locale deve usare i fondi ricevuti per prevenire ogni possibile sfratto", ha affermato il presidente americano. La moratoria sugli sfratti scade nella giornata di oggi e a rischio ci sono milioni di affittuari indietro con l'affitto a causa della pandemia. Il governo federale non ha l'autorità per estendere la moratoria e il tentativo dei democratici alla Camera di concedere un'ulteriore proroga non è andato a buon fine.