New York paga chi si vaccina, 100 dollari ad ognuno

"100 dollari per il vaccino" a New York. E' l'ultima iniziativa lanciata dal sindaco Bill de Blasio per spingere la popolazione a vaccinarsi per il Covid. "A chi si vaccinerà saranno dati 100 dollari e ringrazieremo per il gesto responsabile", afferma de Blasio.



Nello Stato sono stati registrati 2.203 nuovi casi di Covid rispetto ai 275 del 28 giugno. La maggior parte dei nuovi contagi è nella città di New York e in alcune aree di Long Island.



Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo ha stabilito che tutti gli impiegati dello Stato dovranno mostrare prova di essersi vaccinati contro il Covid-19 o dovranno sottoporsi al test ogni settimana. Lo rivela il New York Times. l governatore ha anche annunciato regole più rigide per tutti gli ospedali statali stabilendo che ogni paziente che entra in contatto con i lavoratori della sanità dovrà o essere già stato vaccinato o venire vaccinato. Non ci sarà più l'opzione di sottoporsi solo al test. L'annuncio di Cuomo arriva appena due giorni dopo la decisone simile annunciata dal sindaco di New York De Blasio per i lavoratori della città.