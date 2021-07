Usa: al via commissione inchiesta sull'assalto al Congresso

Al via al Congresso americano i lavori della commissione di inchiesta sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso da parte dei sostenitori di Donald Trump. In quell'occasione persero la vita cinque persone. La commissione, fortemente voluta da Nancy Pelosi, rappresenta il duello finale tra la speaker democratica della Camera e l'ex presidente americano, dopo i due impeachment già subiti da Trump. Sullo sfondo le elezioni di metà mandato del 2022 e soprattutto le presidenziali del 2024 alle quali potrebbe candidarsi ancora una volta il tycoon.

I primi testimoni ad essere ascoltati saranno quattro poliziotti coinvolti negli scontri, avvenuti nel giorno in cui il Congresso doveva certificare la vittoria di Joe Biden alle presidenziali. Il Dipartimento di giustizia ha poi deciso che potranno testimoniare anche ex rappresentanti e funzionari dell'amministrazione Trump. Ma i repubblicani, che hanno fatto di tutto per affossare la commissione e sono rappresentati al suo interno solo da due deputati critici dell'ex presidente, sono sul piede di guerra e pronti a boicottare i lavori.