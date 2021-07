Jeff Bezos offre alla Nasa uno 'sconto' di 2 miliardi per il contratto su Luna

Jeff Bezos offre alla Nasa uno sconto di 2 miliardi di dollari per assicurarsi il contratto per portare astronauti sulla Luna. Un appalto, riportano i media americani, per il quale la Nasa ha scelto SpaceX di Elon Musk in aprile citando limiti di bilancio.

Ora arriva invece la proposta di Bezos contenuta in una lettera, nella quale il patron di Amazon ribadisce che a Blue Origin non è stata concessa la possibilità di rivedere il costo dell'offerta per la missione sulla Luna. Una missione storica che dovrebbe includere la prima donna e il primo afroamericano.

"Invece di un approccio a una sola fonte, la Nasa dovrebbe abbracciare la strategia della concorrenza, che previene la possibilità che un'unica fonte abbia un'eccessiva leva sulla Nasa", mette in evidenza Bezos.