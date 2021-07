Libano: Aoun avvia consultazioni per scegliere nuovo premier

Il presidente libanese Michel Aoun ha avviato oggi le consultazioni per designare un nuovo premier che farà il terzo tentativo in un anno di formare un nuovo governo, mentre il Paese è alle prese con una grave crisi politica ed economica. Il paese è senza un governo nel pieno delle funzioni sin da quando l'allora primo ministro Hassan Diab si è dimesso in seguito dell'esplosione nel porto di Beirut che ha ucciso più di 200 persone, lo scorso agosto. Nonostante una crisi economica e finanziaria bollata dalla Banca Mondiale come una delle peggiori al mondo in più di 150 anni, i litigi politici hanno ripetutamente ostacolato il progresso, con due premier designati che da allora non sono riusciti a formare un governo. Le consultazioni tra il presidente Michel Aoun e i blocchi parlamentari mirano a trovare un sostituto per Saad Hariri, che si è dimesso dalla carica di primo ministro designato il 15 luglio dopo che nove mesi di mercanteggiamenti politici non sono riusciti a produrre un nuovo governo.

I colloqui sono iniziati nel palazzo presidenziale alle 10:30 e dureranno fino al pomeriggio con una scelta finale annunciata entro la fine della giornata, ha affermato l'agenzia di stampa nazionale ufficiale. Secondo i media locali, l'uomo d'affari miliardario e due volte premier Najib Mikati, 65 anni, appare come la scelta più probabile.