Covid: positivo ministro della Salute britannico

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Il ministro britannico della Salute, Sajid Javid, è risultato positivo ad un test per il covid-19. Lo ha scritto su Twitter sottolineando di avere riscontrato sintomi leggeri. "Questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto aspettando il risultato del tampone molecolare, ma ho già ricevuto il vaccino e i sintomi sono lievi", ha scritto Javid su Twitter, invitando a farsi avanti per la vaccinazione coloro che ancora non lo abbiano fatto. (ANSA).