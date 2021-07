Covid: positivo ministro della Salute britannico

Il ministro britannico della Salute, Sajid Javid, è risultato positivo ad un test per il covid-19. Lo ha scritto su Twitter sottolineando di avere riscontrato sintomi leggeri.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.



