Nuova stretta in Francia sugli ingressi degli stranieri: test negativo ultime 24 ore

Nuova stretta della Francia sugli ingressi di visitatori stranieri. Chi arriva da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Olanda, dovrà infatti presentare un test Covid negativo effettuato nelle ultime 24 ore.

La misura entrerà in vigore da lunedì, si legge in un comunicato stampa del primo ministro Jean Castex. Ieri il governo di Londra ha annunciato che i viaggiatori che arrivano nel Regno Unito dalla Francia dopo l'allentamento delle restrizioni sul coronavirus del 19 luglio dovranno restare in quarantena per 10 giorni a casa o in altri alloggi, anche se completamente vaccinati contro Covid-19. Da lunedì, chi risiede nel Regno Unito che arrivano da Paesi della lista ambra e completamente vaccinati non dovranno più essere messi in quarantena, ma il governo ha affermato che ciò non si applicherà alla Francia, a seguito della persistente presenza di casi della variante Beta, identificata per la prima volta in Sud Africa