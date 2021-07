Usa: Gianni Versace assassinato - Dagli archivi dell'ANSA

B ECS S0A NIE QBXY

USA: GIANNI VERSACE ASSASSINATO

(ANSA) - NEW YORK, 15 LUG - Gianni Versace e' stato

assassinato a Miami. La polizia conferma la morte. (SEGUE).

USA: GIANNI VERSACE ASSASSINATO (2)

(ANSA) - NEW YORK, 15 LUG - L' assassinio di Versace e'

avvenuto nel corso di una sparatoria all' esterno della sua

villa di South Beach, la famosa spiaggia. Versace e' stato

portato al Jackson Memorial Hospital e anche funzionari dell'

ospedale hanno confermato la morte.(ANSA).

