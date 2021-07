Parigi a Malta, 'chiudere frontiere è contro regole europee'

La decisione di Malta di chiudere le sue frontiere a chi non è pienamente vaccinato contro il Covid "è contraria alle decisioni europee", ha dichiarato il ministro per gli affari europei della Francia, Clément Beaune, che ha invitato La Valletta ad attenersi al regolamento comune adottato dall'Ue sul pass sanitario.

"Non la condanno, ma la decisione presa da Malta è contraria alle regole europee e credo che ci si debba attenere al nostro contesto e applicarlo in pieno. Il contesto è quello del pass sanitario europeo", ha aggiunto Beaune.

La Commissione Europea ha già criticato la scelta di Malta, che da mercoledì prossimo permetterà l'ingresso nel Paese soltanto alle persone completamente vaccinate da almeno 14 giorni in possesso di un certificato Green Pass europeo, britannico o maltese, ma il governo della Valletta manterrà la sua posizione. Nelle prossime ore sarà pubblicato il testo ufficiale del provvedimento.