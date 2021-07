Enorme diamante da 1.174 carati trovato in Botswana

Un enorme diamante da 1.174 carati è stato portato alla luce in Botswana poche settimane dopo il ritrovamento di un'altra pietra di grandi dimensioni nello stesso sito. Lo ha detto la società mineraria che ne è responsabile, secondo quanto riferito, fra gli altri, dalla Cnn.

La gemma è stata estratta dalla miniera di diamanti di Karowe il mese scorso e presentata nei giorni scorsi al governo in una cerimonia, presente anche il presidente del Botswana Mokgweetsi Masisi. Si tratta del terzo diamante di dimensioni superiori ai 1.000 carati trovato nel sito che ora sarà trasformato in "preziose collezioni di diamanti lucidati di alta gamma e colore", ha dichiarato la società mineraria canadese Lucara Diamond in un comunicato stampa.

A giugno era stata trovata nella miniera di Karowe una pietra da 1.098 carati, ritenuto attualmente il terzo diamante più grande del mondo. Nel 2019, la stessa compagnia mineraria ha scoperto quello che si ritiene sia il secondo diamante più grande della storia, un'incredibile pietra da 1.758 carati.

Il diamante più grande del mondo mai estratto resta il Cullinan Diamond da 3.106 carati trovato in Sudafrica nel 1905.

Il Cullinan è stato successivamente tagliato in pietre più piccole, alcune delle quali fanno parte dei gioielli della corona della famiglia reale britannica.