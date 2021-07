Oxfam Italia, Emilia Romano nuova presidente, rinnovato Cda

Si rinnova il Consiglio di amministrazione di Oxfam Italia. Lo scorso 2 luglio, l'Assemblea dei soci ha eletto come nuova presidente Emilia Romano, da oltre 30 anni impegnata nel settore no-profit con organizzazioni come Greenpeace, Save the Children e Unhcr, e fondatrice e direttrice della sede italiana di HelpAge, associazione che si occupa della tutela dei diritti degli anziani. Nella stessa seduta è stato rinnovato e ampliato il consiglio direttivo, che passa da 7 a 9 membri.

Il consiglio sarà composto da: Sabina Siniscalchi, presidente uscente di Oxfam Italia ed ex componente del Cda di Banca Etica; Filippo Bartalesi, medico e dirigente dell'azienda ospedaliero-universitaria di Careggi a Firenze; Ambrogio Brenna, esperto di responsabilità sociale di impresa, ex-sindacalista e assessore regionale allo Sviluppo Economico della Regione Toscana; Cecilia Brighi, Segretaria Generale dell'Associazione Italia-Birmania. Insieme APS; Alessandra Maggi, ex presidente dell'Istituto degli Innocenti di Firenze; Livia Marinetto, esperta di pianificazione economica degli enti locali e già dirigente di enti locali; Tommaso Olmastroni, esperto di sistemi digitali e sicurezza informatica, attualmente Senior Security System Engineer per Scai Puntoit; Bianca Maria Pomeranzi, ex responsabile delle politiche di genere e sviluppo delle istituzioni internazionali per la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero degli Esteri.

"Alle fasce più deboli e a rischio esclusione della popolazione sia in Italia che nei paesi in via sviluppo è rivolto il nostro aiuto e lo sarà sempre di più nei prossimi anni", ha detto Emilia Romano nell'accettare l'incarico di presidente Oxfam Italia. (ANSA).