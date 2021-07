Covid: Gb, dal 19 stop a quarantena per i vaccinati

Arriva l'atteso alleggerimento delle misure precauzionali anti Covid per chi viaggia fra il Regno Unito e oltre 100 Paesi inclusi tuttora nella lista arancione: incluse l'Italia, il resto delle nazioni Ue o gli Usa.

Grant Shapps, ministro dei Trasporti del governo di Boris Johnson, ha annunciato oggi formalmente alla Camera dei Comuni che dal 19 luglio non sarà più richiesta alcuna quarantena cautelare per le persone residenti nel Regno, purché doppiamente vaccinate, che tornino sull'isola da questi Paesi. Immediata la reazione positiva dei vertici di British Airways, EasyJet e altri grandi vettori aerei. (ANSA).