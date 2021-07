Turchia: svelata villa extra-lusso di Erdogan, polemiche

Una villa extralusso da 60 milioni di euro per le vacanze estive del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. A mostrarla per la prima volta è stato Sefik Birkiye, architetto dell'edificio da 300 stanze, che si trova nella località di Marmaris, sulla costa egea meridionale della Turchia. Le immagini del 'palazzo d'estate' - come è stato ribattezzato evocando il cosiddetto 'palazzo bianco' che il capo dello Stato si è fatto costruire nella capitale Ankara - sono state riprese dal quotidiano di opposizione laica Sozcu.

Completata nel 2019, la residenza si estende su circa 90 mila metri quadrati e vanta tra l'altro una piscina e una spiaggia con accesso privato al mare, in una delle zone di vacanza più esclusive del Paese, oltre a una pista per elicotteri.

Le immagini della villa di Erdogan stanno suscitando forti critiche nell'opinione pubblica, sia per i maxi-costi in un periodo di difficoltà economiche e pesante svalutazione della lira turca sia per le accuse di massiccia deforestazione dell'area per l'ampliamento dell'edificio, sorto sul sito che ospitava già la residenza estiva dell'ex presidente Turgut Ozal.