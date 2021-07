Legge Putin su Champagne, Francia non esclude ricorso a Omc

Francia in allerta per la legge firmata dal presidente russo Vladimir Putin, che impone di chiamare lo champagne d'importazione in Russia, 'vino spumante', incluso quello originale francese, mentre il titolo 'shampagne ' da ora in poi potrà essere applicato solo ai vini spumanti esclusivamente di produzione russa.

Intervenendo in parlamento a Parigi, il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, ha detto che questa legge è di recente attuazione e Parigi la sta ancora analizzando attentamente. In ogni caso, ha avvertito, "si iscrive in una logica di misure protezionistiche da parte della Russia da un po' di tempo a questa parte". Ha poi aggiunto che non appena la Francia avrà "preso in considerazione" l'insieme dei vincoli che questa legge rappresenta "agiremo nei prossimi giorni con le autorità russe, in relazione bilaterale ma anche al livello europeo per difendere gli interessi dei nostri produttori e anche delle nostre indicazioni geografiche". Ha quindi evocato l'ipotesi di un ricorso "se ci dovessero essere violazioni delle regole dell'Organizzazione Mondiale del commercio" ."Spero che il dialogo possa permettere di risolvere queste difficoltà", ha concluso.