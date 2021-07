Ungheria: Ue lavora a infrazione su legge anti-Lgbt (2)

(ANSA) - BRUXELLES, 05 LUG - "Non siamo ancora nella fase in cui possiamo dire che una lettera di infrazione è stata inviata" all'Ungheria per la legge anti-Lgbtq, "ma non resteremo a lungo senza agire. Una lettera di messa in mora richiede tempo, e faremo annunci quando sarà il momento", ha detto la portavoce della Commissione europea, Dana Spinant, ad una domanda.

"La Commissione europea userà tutto ciò che è in suo potere per garantire che i diritti di tutti i cittadini dell'Ue siano garantiti. Non esiteremo ad agire, in qualità di guardiani dei Trattati", ha aggiunto il portavoce dell'Esecutivo comunitario per lo stato di diritto, Christian Wiegand. (ANSA).