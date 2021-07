Covid: premier Lussemburgo in condizioni 'serie ma stabili'

Il primo ministro lussemburghese Xavier Bettel rimarrà ricoverato in ospedale per altri "due-quattro giorni" a causa della persistenza dei sintomi del coronavirus. Lo ha reso noto il governo in un comunicato, parlando di condizioni "serie ma stabili".

Bettel, 48 anni, in isolamento dal 27 giugno dopo essere stato risultato positivo al Covid-19, ieri era stato ricoverato "in via precauzionale" per difficoltà respiratorie. Il ricovero era inizialmente previsto per 24 ore, ma è stato deciso di prolungarlo. "Le attuali condizioni di salute del Presidente del Consiglio sono considerate serie, ma stabili. Pertanto, il personale medico ha deciso che il ricovero resta necessario per poter continuare l'osservazione, per un periodo stimato tra i due e i quattro giorni", sottolinea il comunicato .

Xavier Bettel "ha difficoltà respiratorie ma non è intubato", ha detto uno dei suoi collaboratori. Il ministro delle Finanze Pierre Gramegna ha ricevuto la delega per "garantire al meglio la continuità operativa", ma Bettel "continuerà a farsi carico del coordinamento del lavoro del governo e assumerà le sue funzioni a distanza".

Il 27 giugno il leader liberale aveva iniziato un periodo di isolamento di dieci giorni, meno di 48 ore dopo un vertice europeo a Bruxelles dove aveva incontrato altri leader dell'Ue.

Poi aveva sofferto sintomi lievi (febbre, mal di testa). Nessun altro partecipante era stato considerato come un caso di contatto, essendo stati rispettati i distanziamenti, avevano riferito le autorità del Granducato. Bettel ha ricevuto una prima iniezione del vaccino AstraZeneca il 6 maggio.