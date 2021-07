Gb, +46% contagi dovuti alla Delta dalla scorsa settimana

I casi di Covid-19 dovuti alla variante Delta sono aumentati nel Regno Unito del 46% dalla scorsa settimana. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso da Public Health England. Nello specifico il numero di casi da variante Delta nel Paese risulta aumentato di 50.824 dalla scorsa settimana, per un totale di 161.981. Ma sebbene i contagi siano in aumento non si registra allo stesso tempo un crescita proporzionale di ricoveri, un dato che suggerisce la rilevanza della campagna di vaccinazione.

In Russia le vittime del coronavirus sono aumentate di 679 unità nelle ultime 24 ore rispetto ai 672 morti confermati il giorno prima: si tratta del numero più alto dall'inizio della pandemia ed è il quarto record consecutivo negli ultimi 4 giorni. Lo ha detto il centro di crisi anti-coronavirus. Finora sono morte 136.565 persone in tutta la nazione. Il tasso di letalità è cresciuto al 2,46%, come risulta dai dati forniti dal centro di crisi. I contagi sono stati invece 23.218, stando alle agenzie russe.

I morti di Covid-19 in India hanno superato la soglia dei 400.000. E' il terzo Paese al mondo a superare questa cifra, dopo gli Stati Uniti, che conta ad oggi 605.010 decessi, e il Brasile (520.095). Secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi dal Ministero della Salute indiano, i morti di Covid accertati nel Paese dall'inizio della pandemia sono 400.312. Tuttavia, secondo fonti sanitarie indiane e internazionali il bilancio reale supererebbe il milione di morti, anche a causa della contagiosissima variante Delta. E potrebbe ulteriormente aumentare dopo la revoca di diverse misure di contenimento.