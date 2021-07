Biden: "Tre milioni di posti di lavoro dall'inizio del mio mandato"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden celebra su Twitter i nuovi dati positivi sull'occupazione, che registrano per il mese di maggio 850 mila nuovi posti di lavoro.

"Tre milioni di posti di lavoro da quando è iniziato il mio mandato: il nostro piano economico sta funzionando", twitta.

Il ritiro delle truppe Usa dall'Afghanistan è in corso ma non sarà concluso nei prossimi giorni: ha detto il presidente Joe Biden.

Inoltre, come promesso in campagna elettorale, Joe Biden sospende le esecuzioni capitali federali, ribaltando la prassi reintrodotta da Donald Trump. La moratoria è stata annunciata dal ministro della Giustizia Merrick Gardland, in attesa di una revisione complessiva per affrontare "serie preoccupazioni" legate a questa prassi.