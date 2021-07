Xi, centrato l'obiettivo di società moderatamente prospera

Il popolo cinese "non permetterà mai ad alcuna forza straniera di bullizzarci, costringerci e renderci schiavi: chiunque tenterà di farlo, si romperà sicuramente la testa sulla Grande Muraglia d'acciaio costruita con il sangue e la carne di 1,4 miliardi di cinesi". Il presidente cinese Xi Jinping, strappando la standing ovation in Piazza Tienanmen, ha detto che l'era della Cina "macellata e vittima di bullismo è finita per sempre". Il "grande ringiovanimento della nazione è in un percorso storico irreversibile" con il Pcc indispensabile ad attuare la svolta dopo un "secolo di umiliazione" per invasioni imperiali e conflitti interni Xi Jinping ha poi annunciato che la Cina ha raggiunto il primo obiettivo del Centenario, quello sulla costruzione di una 'società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti'. "Questo significa - ha detto Xi, nel discorso di apertura in Piazza Tienanmen per i festeggiamenti dei 100 anni della fondazione del Partito comunista, di cui è segretario generale - che abbiamo portato a una soluzione storica il problema della povertà assoluta in Cina, e ora stiamo marciando a passi fiduciosi verso l'obiettivo del secondo Centenario: trasformare la Cina in un grande Paese socialista moderno a tutti gli effetti". (ANSA).



Ed è tornato su Taiwan: risolvere la questione e realizzare la riunificazione della Cina è "una missione storica e un impegno incrollabile" del Partito comunista. In base al principio della 'Unica Cina', del Consenso del 1992 e della riunificazione pacifica, "dobbiamo intraprendere un'azione risoluta per sconfiggere del tutto qualsiasi tentativo di 'indipendenza di Taiwan' e lavorare insieme per creare un futuro luminoso per il ringiovanimento nazionale", ha detto il presidente Xi. "Nessuno deve sottovalutare la grande determinazione del popolo cinese di difendere la sovranità nazionale e l'integrità territoriale", ha aggiunto

Immediata la risposta di Tapei: Taiwan resta determinata a difendere "la sovranità e la democrazia" e il suo popolo ha da tempo rifiutato il "principio della 'Unica Cina'", esortando Pechino ad abbandonare le intimidazioni militari. Il Consiglio per gli affari continentali di Taipei ha respinto in una nota i giudizi del presidente Xi Jinping secondo cui è "una missione storica e un impegno incrollabile" del Pcc risolvere la questione di Taiwan e riunificare la Cina. "Democrazia, libertà, diritti umani e stato di diritto sono i principi fondamentali della società taiwanese, una grande differenza istituzionale dall'altra parte dello stretto", si legge nella nota