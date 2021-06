++ Covid: Ue,sì a green pass per concerti,teatri e ristoranti ++

(ANSA) - BRUXELLES, 30 GIU - "Il certificato verde Covid è uno strumento e raccomandiamo a tutti gli Stati membri di usarlo non solo per garantire la libertà di movimento" nell'Unione europea "ma anche per altre situazioni, come per andare ai concerti, ai festival, a teatro o al ristorante". Lo ha detto il commissario alla Giustizia, Didier Reynders, durante una conferenza stampa, sottolineando che la raccomandazione Ue è tesa a "evitare confusione e frammentazione".

Il commissario ha riferito che tutti gli Stati membri ad eccezione dell'Irlanda, colpita da un attacco hacker, sono ora pronti per l'entrata in vigore del pass, prevista per domani.

(ANSA).