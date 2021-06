G20: Di Maio e Borrell inaugurano mostra a Bari

(ANSA) - BARI, 28 GIU - E' iniziata poco fa a Bari la visita del ministro degli Esteri, Lugi Di Maio, e del vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell, al museo archeologico di Santa Scolastica, nel centro storico della città, in occasione dell'inaugurazione della mostra 'Le forme del desiderio'. L'evento rientra nell'ambito delle iniziative per il benvenuto nel capoluogo pugliese alle delegazioni estere che domani e dopodomani parteciperanno al G20, a Matera e Brindisi.

Ad accompagnare Di Maio e Borrell nella visita al museo ci sono il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Alle ore 19 nel Castello Svevo, poco distante dal museo, Di Maio darà ufficialmente il benvenuto ai capi delegazione che poi saranno impegnati in incontri bilaterali alla vigilia dell'avvio dei lavori del G20. Le aree interessate dall'accoglienza in città sono blindate con transenne, new jersey e dissuasori mobili. Inoltre circa 300 telecamere sono puntate sugli obiettivi sensibili. (ANSA).