Covid:tornano crociere in Usa, prima nave salpata da Florida

(ANSA) - NEW YORK, 28 GIU - Dopo 15 mesi la prima nave da crociera post Covid è salpata da un porto americano. La Celebrity Edge, della Royal Caribbean, è partita da Fort Lauderdale, in Florida, con una capienza del 40% e con il 95% dei passeggeri vaccinati. Al comando il capitano Kate McCue, che nel 2015 fece storia diventando la prima donna al timone di una nave da crociera.

Il settore delle crociere è stato tra i più colpiti durante la pandemia. Secondo i media americani le principali compagnie, Carnival, Norwegian e Royal Caribbean, hanno riportato collettivamente perdite per circa 20 miliardi di dollari nel 2020.

Secondo le direttive CDC (Centers for Disease Control and Prevention), l'ente federale che si occupa della salute pubblica, per operare le navi da crociera devono avere a bordo la maggior parte dei passeggeri immunizzati. (ANSA).