Corea Nord: Kim 'emaciato, spezza il cuore della gente'. Dubbi sulla sua salute

La tv di Stato nordcoreana Kctv ha mandato in onda il commento di un cittadino sulla condizione "emaciata" di Kim Jong-un, in un'insolita mossa che alimenta i dubbi sulle condizioni del leader. Il raro commento pubblico sulla salute del supremo comandante è maturato dopo che gli osservatori delle vicende nordcoreane hanno notato all'inizio di giugno che Kim sembrava aver perso peso in modo accentuato.

"Vedere il rispettato segretario generale Kim Jong-un emaciato spezza tanto il cuore della nostra gente", ha affermato l'uomo in una intervista trasmessa dalla Kctv venerdì scorso, nel resoconto dei media di Seul.