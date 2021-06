Covid: in Gb 95% contagi legati ora a variante Delta

I contagi da Covid legati nel Regno Unito alla variante Delta, importata dall'India nei mesi scorsi, sono ormai pari al 95% dei totale dei nuovi casi. Lo certifica Public Health England (Phe), struttura del servizio sanitario nazionale, pubblicando inoltre un calcolo aggiornato secondo cui - fra contagi certi e probabili - la diffusione di questa variante sarebbe cresciuta del 46% la settimana scorsa sull'isola con 35.000 nuovi casi stimati. In rapporto, crescono invece molto - meno, grazie all'effetto attribuito ai vaccini - sia i morti sia i nuovi ricoveri in ospedale: indicati in 514 nell'ultima settimana in Inghilterra, 304 dei quali riguardanti persone non vaccinate e per il resto in maggioranza persone vaccinate con una sola dose. Stando a dati diffusi ieri dell'Ons, equivalente britannico dell'Istat, nell'intero 2020 l'impatto demografico della pandemia si è rivelato intanto pesante nel Regno (come in altri Paesi): con un numero di morti totali superiore nell'anno a quello delle nascite per la prima volta dal 1976.