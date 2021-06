Nucleare: Raisi, non negozierò solo per il gusto di farlo

Ebrahim Raisi non autorizzerà negoziati sul nucleare semplicemente "per il gusto di negoziare". Il presidente eletto dell'Iran lo ha annunciato nel corso della sua prima conferenza stampa dopo la vittoria elettorale. "Ogni negoziato che garantisce gli interessi nazionali sarà certamente sostenuto", ha comunque assicurato Raisi, riferendosi ai colloqui in corso a Vienna sul ritorno degli Usa all'accordo nucleare del 2015 e la revoca delle sanzioni americane.