Covid: vola campagna vaccini Turchia, 1,4 milioni in 24 ore

Continua la corsa della campagna vaccinale in Turchia negli ultimi giorni, dopo settimane di frenata per la scarsità di fiale disponibili. Nelle ultime 24 ore, sono state somministrate oltre 1,4 milioni di dosi del siero anti-Covid da quasi 50 mila operatori sanitari, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. La cifra rappresenta un nuovo record, con circa 200 mila iniezioni in più rispetto ai massimi già registrati il giorno prima.

Le dosi complessive somministrate salgono così a più di 37 milioni e mezzo, di cui 14 milioni di richiami, con il 27% della popolazione che ha ricevuto almeno la prima dose. Il boom di immunizzaioni arriva grazie alle nuove forniture del vaccino cinese Sinovac e di quello prodotto da Pfizer BioNTech, oltre che alle prima consegne del russo Sputnik.

Nel frattempo, i contagi quotidiani nel Paese restano stabili da inizio giugno, intorno ai 6 mila, mentre le vittime quotidiane nell'ultima settimana sono state in media 75.