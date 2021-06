A Ginevra il faccia a faccia tra Biden e Putin

'Ci sono molte questioni che si sono accumulate, spero che il nostro incontro oggi sia produttivo', ha detto il presidente russo Vladimir Putin a Joe Biden oggi a Ginevra dove è in corso l'incontro tra i due. 'Sempre meglio incontrarsi faccia a faccia', ha risposto Biden. La città è blindata: zone chiuse, traffico interrotto e imponenti misure di sicurezza. Ci sarà un primo incontro ristretto, con i rispettivi ministri degli Esteri e gli interpreti, poi uno più allargato. Al termine conferenze stampa separate. Il Cremlino definisce l'agenda "vasta" e precisa che non ci sarà nessun limite di tempo al vertice.



Nuova photo opportunity tra Joe Biden e Vladimir Putin nella biblioteca di Villa La Grange dove si tiene il vertice. I due leader hanno scambiato pochissime parole di circostanza, restando poi a lungo in silenzio. Biden e' apparso sorridente e rilassato, Putin piu' teso e austero. Con loro anche i rispettivi capi della diplomazia, Antony Blinken (con in mano un block note) e Serghiei Lavrov.



I due leader siedono dietro le rispettive bandiere, Biden con le gambe accavallate, a differenza di Putin (che non ha questa abitudine). I due sono divisi da un vecchio mappamondo che appare assumere un significato simbolico in questo vertice in cui si discutono tanti dossier decisivi per il futuro del pianeta. La sede del vertice una biblioteca che contiene una ricca collezione libraria, con anche volumi antichi.



Parapiglia tra reporter e anche con la security russa al vertice Biden-Putin. I giornalisti si sono spinti e urlati reciprocamente per farsi largo alla photo opportunity nella biblioteca di Villa La Grange, creando una scena caotica. Gli agenti della sicurezza russa hanno quindi tirato indietro la corda rossa divisoria per allontanare i reporter, cominciando poi a spingerli e a urlare contro di loro, secondo quanto riferisce il pool della Casa Bianca. Alcuni sono rimasti intrappolati nella corda. Dirigenti dell'amministrazione Usa, sempre secondo il pool, hanno chiesto alla security russa di non toccare la stampa. I due presidenti hanno osservato la zuffa senza dire nulla e sono sembrati divertiti dalla scena. Biden non ha risposto alla domanda se si fida di Putin, il leader del Cremlino ad altri due interrogativi: se teme l'oppositore Alexiei Navalny e cosa farà se l'Ucraina entrasse nella Nato.