Usa: un pechinese di nome Wasabi è il cane più bello

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - E' un pechinese di nome Wasabi il cane più bello degli Stati Uniti secondo i giudici del prestigioso concorso del Westminster Kennel Club. Dietro al cagnolino di tre anni si è piazzato un levriero di nome Bourbon.

"Ha talento, rientra perfettamente nello standard della razza e poi ha quel qualcosa in più, quella brillantezza, che distingue un cane", ha detto alla Cbs uno dei padroni, David Fitzpatrick, che come premio per la vittoria concederà per cena al suo pechinese un filetto. Un altro co-proprietario del cane è morto di Covid-19 l'anno scorso.

Wasabi, il cui nome deriva dalla madre Sushi, ha battuto in finale il bulldog francese Mathew, il cane pastore inglese Connor, il pointer tedesco Jade e Bourbon. In totale hanno partecipato 2.500 cani.

A causa della pandemia di coronavirus quest'anno il più prestigioso evento canino degli Usa si è tenuto all'aperto invece che al Madison Square Garden, ed è stato spostato da febbraio a giugno. (ANSA).