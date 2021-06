Verdi tedeschi confermano Habeck-Baerbok a vertici con 98,5%

I Verdi tedeschi hanno confermato con il 98,5% dei voti Robert Habeck e Annalena Baerbock come duo ai vertici degli ecologisti, nel corso del secondo giorno del congresso digitale che si tiene a Berlino.

"Dobbiamo uscire dal carbone e decisamente più velocemente di quanto programmato finora”. Lo ha detto la candidata cancelliera dei Verdi, Annalena Baerbock, nel suo discorso al congresso di partito dopo la conferma ufficiale alla corsa per le urne di settembre. “Una nuova economia del mercato sociale è un'economia del mercato sociale ecologico”, ha affermato in uno dei passaggi più applauditi del suo intervento. E a “quelli che pensano che troppa protezione del clima metta a rischio il benessere”, la Baerbock risponde che “i prodotti del futuro saranno climaticamente neutrali”. “Gli investitori sono pronti a investire su tecnologie verdi. Il punto non è se questo succederà ma chi lo farà al meglio. E io voglio che noi siamo avanti su questo. Noi proponiamo un patto all’Industria”, ha incalzato.