Distributori di benzina verso la chiusura in Libano a causa della crisi

A causa della penuria di carburante la maggior parte delle pompe di benzina in Libano potranno chiudere nei prossimi giorni. Lo ha annunciato nelle ultime ore il presidente dell'Associazione dei benzinai libanesi, Fadi Abu Shakra, citato stamani dai media di Beirut.

Nel Libano al collasso economico e da quasi due anni stretto nella morsa della sua peggiore crisi finanziaria degli ultimi 30 anni, da settimane scarseggia il combustibile per i veicoli e per alimentare i generatori elettrici, nel contesto di una penuria di elettricità e di altri servizi essenziali.

Nelle ultime ore, la direzione di Aytam, una delle principali società di stazioni di benzina, ha annunciato che chiuderà a breve quasi tutte le sue stazioni nell'area di Beirut, nel sud e nella valle orientale della Bekaa.

In un discorso televisivo trasmesso nelle ultime ore, Hassan Nasrallah, il leader del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah, ha accusato lo Stato libanese, di cui gli stessi Hezbollah fanno parte integrante con ministri, rappresentanti istituzionali sia a livello centrale che locale, di "non essere capace di assumersi le sue responsabilità" e di partecipare alla "umiliazione" a cui sono sottoposti i libanesi. "Noi di Hezbollah siamo pronti ad andare dall'Iran e a negoziare col governo iraniano... compreremo delle navi cariche di benzina e combustibile domestico (mazot) e li porteremo al porto di Beirut", ha detto Nasrallah. Il leader sciita filo-iraniano ha detto che le autorità libanesi devono "liberarsi dalla paura" delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti all'Iran, che impediscono che la Repubblica islamica esporti petrolio e i suoi derivati.