Biden: 'Risponderemo in modo forte alle azioni ostili della Russia'

"L'America e' tornata e "le democrazie sono unite per affrontare le sfide del futuro": lo ha detto Joe Biden parlando dopo la moglie Jill davanti alle truppe alla Royal Air Force (Raf) Mildenhall, Inghilterra, la base aerea che supporta le operazioni dell'aviazione americana.

"Non cerchiamo il conflitto ma un rapporto stabile e prevedibile con la Russia": lo ha detto Joe Biden parlando davanti alle truppe americane alla base Royal Air Force (Raf) Mildenhall, Inghilterra, ribadendo pero' che gli Usa risponderanno in modo "robusto e significativo" ad ogni azione ostile di Mosca. Un messaggio che ha voluto rilanciare ad una settimana dal suo primo faccia a faccia con Vladimir Putin a Ginevra il 16 giugno.

Joe Biden ha detto che quando incontrerà i leader dei Paesi Nato a Bruxelles ribadirà l'impegno Usa per l'articolo 5 sulla mutua difesa. Impegno che quattro anni fa Donald Trump non aveva confermato pubblicamente. L'impegno americano verso l'Alleanza Atlantica, ha assicurato Biden parlando alle truppe Usa in una base inglese, è "solidissimo" ma il commander in chief ha sottolineato la necessità di modernizzare l'organizzazione e le sue capacità nel settore cibernetico.

Nyt, verso un accordo per la fine della guerra dei dazi Usa-Ue - Gli Stati Uniti e l'Unione europea stanno lavorando ad un accordo che metta fine alla guerra dei dazi sui metalli e a quelli legati ai sussidi Boeing-Airbus. Lo scrive il New York Times, secondo cui le parti sperano di raggiungere una intesa entro metà luglio. "Ci impegniamo a fare ogni sforzo possibile per trovare soluzioni complete e durevoli alle nostre dispute commerciali e ad evitare ulteriori misure ritorsive che gravino sul commercio trans-atlantico", si legge in una bozza di dichiarazione in vista del summit Usa-Ue a Bruxelles cui Joe Biden parteciperà la prossima settimana.