Tokyo 2020: verso vaccinazione 70 mila volontari

TOKYO, 08 GIU - Il governo giapponese sta valutando di vaccinare i 70 mila volontari che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo, nel tentativo di aumentare il livello di sicurezza contro il rischio di contagio da coronavirus. Lo ha detto la ministra dello Sport con la delega ai Giochi, Tamayo Marukawa, nel corso di una seduta parlamentare, quando mancano meno di 50 giorni alla cerimonia di apertura dell'evento, e nel mezzo di una campagna di immunizzazione che - nonostante i recenti progressi - è ancora indietro rispetto a quelle dei Paesi occidentali.

La scorsa settimana il comitato organizzatore aveva comunicato che circa diecimila degli 80.000 volontari inizialmente selezionati per assistere allo svolgimento delle Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo, avevano deciso di ritirarsi. Una tendenza che è andata consolidandosi negli ultimi mesi con l'ascesa dei contagi da Covid nel Paese, ma che tuttavia, stando agli organizzatori, non dovrebbe compromettere il regolare svolgimento dei Giochi. Ad oggi in Giappone circa il 9% della popolazione (126 milioni di abitanti) ha ricevuto una prima dose di vaccino.

Dopo il rinvio di un anno, le Olimpiadi si terranno dal 23 luglio all'8 agosto, mentre le Paralimpiadi si svolgeranno tra il 24 agosto e il 5 settembre.