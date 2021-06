Criminalità: blitz tra Ue-Usa-Australia, 800 arresti

Sono oltre 800 gli arresti eseguiti a livello globale nell'ultima settimana nell'ambito della massiccia operazione contro la criminalità organizzata realizzata grazie all'infiltrazione della polizia in un'app utilizzata per scambiare messaggi in codice tra criminali: lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il vice direttore delle operazioni di Europol, Jean-Philippe Lecouffe. "Queste informazioni hanno portato la settimana scorsa a centinaia di operazioni di polizia su scala globale, dalla Nuova Zelanda all'Australia, all'Europa e agli Stati Uniti con risultati impressionanti", ha commentato Lecouffe. Sono stati eseguiti "oltre 800 arresti, oltre 700 siti sono stati perquisiti e oltre otto tonnellate di cocaina" sono state sequestrate, ha aggiunto.