Burkina Faso: oltre 3.300 in fuga dopo massacro nel nord

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 08 GIU - Oltre 3.300 persone, soprattutto bambini, hanno abbandonato le loro case nel Burkina Faso settentrionale dopo il massacro avvenuto nella notte fra venerdi' e sabato scorsi a Solhan, nella provincia di Yagha, in cui sono state uccise almeno 138 persone: lo ha reso noto oggi l'agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr).

Il portavoce dell'Unhcr, Babar Baloch, ha sottolineato che le vittime sono state "giustiziate" nell'attacco, mentre quasi 40 persone sono rimaste ferite gravemente. Secondo fonti locali il numero dei morti sarebbe di almeno 160.

"Temendo per le loro vite, oltre 3.300 persone hanno abbandonato i vicini villaggi di Sebba e Sampelga, tra loro vi sono oltre 2.000 bambini e oltre 500 donne", ha detto Baloch sottolineando che queste persone hanno urgente bisogno di acqua, servizi igienico-sanitari e cure mediche.

L'attacco non è stato rivendicato ma la matrice appare abbastanza chiara dato che la provincia si trova nell'area delle cosiddette 'tre frontiere' - tra Burkina Faso, Mali e Niger - spesso bersaglio di assalti contro civili e militari da parte di jihadisti soprattutto del Gruppo sostegno all'Islam e ai musulmani (Gsim), affiliato ad Al-Qaeda, e dello Stato islamico nel grande Sahara (Eigs), ma anche di altre formazioni minori. (ANSA-AFP).