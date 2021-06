Recovery: von der Leyen, nostra ripresa sta per cominciare

"Ringrazio tutti e 27 gli Stati membri per il lavoro titanico che hanno fatto. In meno di un anno, quindi, ci siamo, la nostra ripresa sta per cominciare, i piani sono il faro e i soldi cominceranno ad arrivare nelle prossime settimane". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo al dibattito al Parlamento europeo a Strasburgo.

"Ad oggi abbiamo ricevuto 23 piani nazionali, piani che lanciano un messaggio molto chiaro - ha aggiunto -: gli europei sono pronti per un nuovo inizio. I nostri cittadini sono pronti per vivere in modo sostenibile, più digitale e più resiliente nel futuro".