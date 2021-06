Navalny: trasferito dall'ospedale alla colonia penale

Alexey Navalny è stato trasferito dall'ospedale penale di nuovo alla colonia penale numero 2 di Pokrov, dove sta scontando la pena a oltre 2 anni di prigione.

Lo ha detto un rappresentante della colonia dove si trova l'ospedale, prima dell'udienza prevista per la causa di Navalny contro la colonia penale. "Navalny è stato trasferito alla prigione di Pokrov", ha osservato aggiungendo che Navalny partecipa all'udienza in videoconferenza. Lo riporta la Tass.

Navalny ha poi dichiarato di voler ritirare l'esposto - legato al rifiuto di poter avere il Corano in cella tra i libri scelti e a un caso di giornali 'censurati' attraverso ritagli mirati degli articoli - poiché "abbiamo raggiunto ciò che volevano, ristabilire un principio".