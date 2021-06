Covid: calano casi in India, riaperture a Delhi e Mumbai

Riaperture scandite da oggi a New Delhi e a Mumbai: le due megalopoli indiane, che hanno visto nelle settimane passate un progressivo calo dei contagi da Covid 19, avviano una graduale uscita dal lockdown.

A Delhi, dove la misura è stata istituita sette settimane fa, i nuovi contagi sono scesi a 400 ieri, contro i 25mila al giorno di due mesi fa. Il governatore della città Arvind Kejriwal, che già la settimana scorsa aveva autorizzato la ripresa delle attività nei cantieri edilizi e nelle aziende, ha annunciato che mercati e centri commerciali riapriranno a giorni alternati, la metropolitana tornerà a funzionare al 50 per cento della sua capacità, e negli uffici potranno rientrare metà degli impiegati.

A Mumbai le restrizioni, in atto già da 9 settimane, saranno invece allentate in in modo diverso nei vari distretti, secondo il numero delle nuove infezioni e la disponibilità dei posti letto negli ospedali: nei distretti che continueranno a registrare un tasso di positività superiore al 20 per cento le restrizioni resteranno in vigore.

La seconda tremenda ondata di coronavirus che ha colpito l'India dalla fine di marzo si sta progressivamente attenuando in tutto il paese: secondo i dati diffusi oggi dal ministero alla Salute, i nuovi casi sono scesi ai 120mila di ieri, contro gli oltre 400mila dell'inizio di maggio.