Stoltenberg, pronti a difendere gli alleati da Minsk e Mosca

La Nato è molto preoccupata dagli sviluppi politici in Bielorussia e il segretario generale assicura che l'Alleanza è pronta a difendere ogni proprio membro da eventuali minacce. Lo ha detto lo stesso Jens Stoltenberg alla Welt am Sonntag, commentando il dirottamento dell'aereo Ryanair.

"Siamo naturalmente pronti, in caso di necessità, a proteggere ogni alleato e a difenderlo da qualsiasi tipo di minaccia, che venga da Minsk o Mosca", ha affermato. "Siamo vigili e seguiamo con molta attenzione quello che succede in Bielorussia", ha aggiunto, sottolineando che la Bielorussia "è sempre più dipendente" dalla Russia.

Nell'intervista Stoltenberg ricorda: "In passato abbiamo dovuto apprendere che la Russia ha violato l'integrità territoriale di Paesi come Ucraina, Georgia e Moldavia".